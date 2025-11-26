BIST 10.857
POLİTİKA

Komisyon üyelerinden Abdullah Öcalan'a iki kritik soru Şamil Tayyar paylaştı

Komisyon üyelerinden Abdullah Öcalan'a iki kritik soru Şamil Tayyar paylaştı

AK Partili'li Şamil Tayyar, Süreç Komisyonu heyetinin dün İmralı'ya yaptığı ziyarette PKK lideri Abdullah Öcalan’a "PKK fesih ve silahları bırakma kararı aldı ama pratikte bu süreç istendiği gibi neden ilerlemiyor? Suriye’deki YPG sorunu neden çözülemiyor?" sorusunu sorduğunu aktardı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İmralı Adası’nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Üç isim dün adaya helikopter ile gitti. Görüşmede devlet görevlileri yer almadı, fotoğrafı çektirilmedi.

İmralı ziyareti sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti’li Şamil Tayyar, görüşmeden döndüğünde adaya gitmediğini söyleyen ancak TBMM Başkanlığı'nın resmi açıklamasından sonra İmralı'ya gittiğini söyleyen Hüseyin Yayman’a "güvenlik" açısından hak verdiğini söyledi. 

"YPG dahil sürecin önündeki tüm engelleri aşabileceklerini söylüyor"

Tayyar, Öcalan’a sorulan soruları da açıklayarak şunları yazdı:

Tayyar şunları yazdı:

“İmralı Notları.

Öncesinde Hüseyin Yayman’a haksızlık yapıldığını belirteyim.

Tanımadığı, bilmediği, sonradan PKK yayın organı olduğu, DEM tarafından bilgilendirildiği anlaşılan bir tv kanalı temsilcisinden İmralı ziyaretini gizliyor.

Doğrusunu yapmış, malum ziyaretin bir de güvenlik boyutu var.

Ziyarete gelince.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmede heyet üyeleri, Öcalan’la hatıra fotoğrafı çektirmemişler.

DEM’li üye hatıra fotoğraf çektirmek istese de hevesi kursağında kalmış.

Ziyarete yoğun tepki varken fotoğraf çektirip milletin gözüne sokmak büyük hata olurdu.

Ancak, devlet görüşmeyi görüntülü kayıt altına almış.

Kamuoyundaki tüm kaygılar soru olarak yöneltilmiş.

Özellikle 2 konu:

-PKK fesih ve silahları bırakma kararı aldı ama pratikte bu süreç istendiği gibi neden ilerlemiyor?

-Suriye’deki YPG sorunu neden çözülemiyor?

Öcalan, özetle Suriye’deki YPG dahil sürecin önündeki tüm engelleri aşabileceklerini söylüyor.

Ama bunun için çizdiği bir yol haritası var. Detayına girmeyeyim. İşte görüşmedeki o kritik notlar bugün devletin zirvesine aktarıldı. Umut verici bulundu ama aşılması gereken hala ciddi engeller var. Kanaatime gelince… AK Parti’de ‘temkinli iyimserlik’ hâkim.”
