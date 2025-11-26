BIST 10.857
Ismail Jakobs, stattan ayak bileği sargılı ayrıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise maçının 53. dakikasında oyundan çıkan Ismail Jakobs, sağ ayak bileğinde sargıyla stattan ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında evinde karşılaştığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ye 1-0 mağlup oldu.

Sakatlık ve cezalardan dolayı geniş kadroda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda ilk oyuncu değişikliği 53. dakikada geldi.

AYAK BİLEĞİ SARGILI ŞEKİLDE AYRILDI

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, yerini Arda Ünyay’a bıraktı. Mücadele sonrası Jakobs, stattan sağ ayak bileği sargılı halde ayrıldı.

TETKİKLER YAPILACAK

26 yaşındaki oyuncunun sakatlığıyla ilgili durumun yapılacak tetkikler sonrasında belli olacağı belirtildi.

