BIST 10.908
DOLAR 42,45
EURO 49,12
ALTIN 5.676,75
HABER /  GÜNCEL

ABD'de gözaltına alınmıştı! Türk bilim insanı Furkan Dölek'ten haber var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de gözaltına alınmıştı! Türk bilim insanı Furkan Dölek'ten haber var

ABD'de gözaltındaki Türk bilim insanı Furkan Dölek'in 50 bin dolar kefalet karşılığı serbest kaldığı bildirildi.

Abone ol

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Avukat Seyit Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Furkan Dölek’in 50 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi.

Şahin, Dölek'in, hapishaneden tahliye edildikten sonra, avukatı ile birlikte Chicago kentine geldiğini aktardı.

TASC adına davayı gönüllü olarak takip eden Avukat Michael Gökhan Kıran ve Avukat Seyit Şahin tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türk Amerikan toplumunun haklarını savunmak bizim için bir sorumluluktur. Dr. Furkan Dölek’in özgürlüğüne kavuşması bu sorumluluğun doğal sonucudur." ifadelerine yer verildi.

TASC öncülüğünde, Türk Amerikan toplumunun destekleriyle kefalet bedeli kısa sürede toplanan Dölek, tutuksuz yargılamasının devam edeceği süreç boyunca Chicago'da ikamet edecek.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye raporunda korkutan tespitler: Et ve süt fiyatları aşırı artabilir
Türkiye raporunda korkutan tespitler: Et ve süt fiyatları aşırı artabilir
Her menüsküs yırtığı ameliyatlık mı? Menisküs yırtıklarında her zaman ameliyat gerekmiyor
Her menüsküs yırtığı ameliyatlık mı? Menisküs yırtıklarında her zaman ameliyat gerekmiyor
Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi alarm!
Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi alarm!
Mehmet Ocaktan İmralı ziyareti sonrası turpun büyüğü heybede deyip açıkladı
Mehmet Ocaktan İmralı ziyareti sonrası turpun büyüğü heybede deyip açıkladı
Hatimoğulları'ndan İmralı açıklaması! Öcalan'ın söylediklerini açıkladı
Hatimoğulları'ndan İmralı açıklaması! Öcalan'ın söylediklerini açıkladı
Hakkari'de 378 kilogram, Ağrı'da 773 litre uyuşturucu madde ele geçirildi
Hakkari'de 378 kilogram, Ağrı'da 773 litre uyuşturucu madde ele geçirildi
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Ara tatil kaldırılacak mı?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Ara tatil kaldırılacak mı?
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rigas Türkiye'ye gelecek
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rigas Türkiye'ye gelecek
Komisyon üyelerinden Abdullah Öcalan'a iki kritik soru Şamil Tayyar paylaştı
Komisyon üyelerinden Abdullah Öcalan'a iki kritik soru Şamil Tayyar paylaştı
Fenerbahçe Beko zorlanarak kazandı üst üste 5. galibiyet
Fenerbahçe Beko zorlanarak kazandı üst üste 5. galibiyet
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar Manchester City evinde 2-0 yenildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar Manchester City evinde 2-0 yenildi
Trump Maduro ile görüşmeye açık kapı bıraktı
Trump Maduro ile görüşmeye açık kapı bıraktı