ABD'de gözaltına alınmıştı! Türk bilim insanı Furkan Dölek'ten haber var

ABD'de gözaltındaki Türk bilim insanı Furkan Dölek'in 50 bin dolar kefalet karşılığı serbest kaldığı bildirildi.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Avukat Seyit Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Furkan Dölek’in 50 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi.

Şahin, Dölek'in, hapishaneden tahliye edildikten sonra, avukatı ile birlikte Chicago kentine geldiğini aktardı.

TASC adına davayı gönüllü olarak takip eden Avukat Michael Gökhan Kıran ve Avukat Seyit Şahin tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türk Amerikan toplumunun haklarını savunmak bizim için bir sorumluluktur. Dr. Furkan Dölek’in özgürlüğüne kavuşması bu sorumluluğun doğal sonucudur." ifadelerine yer verildi.

TASC öncülüğünde, Türk Amerikan toplumunun destekleriyle kefalet bedeli kısa sürede toplanan Dölek, tutuksuz yargılamasının devam edeceği süreç boyunca Chicago'da ikamet edecek.