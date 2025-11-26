Mehmet Ocaktan İmralı ziyareti sonrası turpun büyüğü heybede deyip açıkladı

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşması için Abdullah Öcalan'a serbestlik sağlayacak umut hakkının sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu yazdı.

Abone ol

"Terörsüz Türkiye” için TBMM’de kurulan komisyonun, İmralı ziyareti tartışmaların gölgesinde gerçekleşti.

İmralı ziyareti sonrası sürecin durumuna ilişkin dikkat çeken bir yazı, Karar yazarı 23. dönem AK Parti milletvekili Mehmet Ocaktan'dan geldi.

"Sırada infaz düzenlemesi ve 'umut hakkı' var"

"Ama daha yolun başındayız, İmralı’ya gidişi bile duyurmaktan çekindiler ama daha turpun büyüğü heybede…" diyen Ocaktan'a göre sırada, cezaevindeki PKK’lıların durumu ile ilgili bir bakıma özel nitelik taşıyan ‘infaz düzenlemesi’ ve Öcalan’a serbestlik hakkı sağlayacak olan ‘umut hakkı’ yasası var.

"İktidarın doğrudan elini taşın altına koymasıyla başarıya ulaşabilir"

MHP lideri Bahçeli'nin 1 yıl önce söylediği Umut hakkı için geçtimiz günlerde MHP kurmayı Feti Yıldız'ın, “Umut hakkı şartlara bağlıdır, şartlar yüzde yüz gerçekleşirse gündeme gelir” açıklamasına değinen Ocaktan, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

"İktidar, “Terörsüz Türkiye”nin hayata geçmesini gerçekten istiyorsa, İmralı’nın ve terör örgütünün taleplerini dikkate alarak bir takım özel hukuki düzenlemeleri ve de Öcalan’a serbestlik sağlayacak “umut hakkı” yasasını da çıkarmak durumundadır. Eğer bu talepleri kabul etmiyorsa, o zaman da çıkıp bunu millete net bir şekilde ifade etmelidir.

Açıkça belirtmek gerekirse, bu süreç sadece Bahçeli’nin gayretleriyle değil, yürütme makamı olan iktidarın doğrudan elini taşın altına koymasıyla başarıya ulaşabilir. Aksi taktirde süreci zamana yaymakla hem süreci akamete uğratmış oluruz hem de milleti boşu boşuna yormuş oluruz.

Evet biliyoruz iktidarın zorlukları var, henüz şehitlerin acıları tazeliğini korurken Öcalan’a serbestlik getirecek bir yasayı hayata geçirmek hiç kolay bir iş değil. Belki de bundan sonra yıllar boyu, Öcalan’a serbestlik sağlayan bir iktidar olarak anılacaksınız.

Ama ne yapalım ki elli yıllık terörü bitirecek bir sürecin doğası, böylesine netameli meselelerin altına imza atmayı da gerektiriyor."