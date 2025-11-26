Union SG oyuncusundan Galatasaray taraftarını kızdıran itiraf!
Union Saint-Gilloise oyuncusu Ousseynou Niang, Galatasaray karşılaşması sonrası yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.
Galatasaray, RAMS Park'ta 33 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup oldu. RAMS Park'taki tek golü 57. dakikada Promise David kaydetti.
Galatasaray, bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci yenilgisini yaşadı. Üç de galibiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, 9 puanda kaldı. İstanbul'a 3 puanla gelen Union SG ise ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.
Galatasaray’a karşı ilk 11’de sahaya çıkan ve 90. dakikada oyundan alınan Union Saint-Gilloise oyuncusu Ousseynou Niang, mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
“Türkiye’de oynadığın maçlar içinde en zor hangisiydi?” sorusuna hiç düşünmeden “Benim için Fenerbahçe maçı daha zordu. Fenerbahçe daha iyi takım” şeklinde karşılık verdi. Bu sözler, Union SG'nin İstanbul’daki zorlu deplasman tecrübesini yeniden gündeme getirdi.