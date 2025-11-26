Union SG oyuncusundan Galatasaray taraftarını kızdıran itiraf!

“Türkiye’de oynadığın maçlar içinde en zor hangisiydi?” sorusuna hiç düşünmeden “Benim için Fenerbahçe maçı daha zordu. Fenerbahçe daha iyi takım” şeklinde karşılık verdi. Bu sözler, Union SG'nin İstanbul’daki zorlu deplasman tecrübesini yeniden gündeme getirdi.