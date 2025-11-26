BIST 10.915
DOLAR 42,44
EURO 49,20
ALTIN 5.685,03
HABER /  GÜNCEL

BIALIN’S, Türkiye Pet Gıda sektöründe konumunu güçlendiriyor

BIALIN’S, Türkiye Pet Gıda sektöründe konumunu güçlendiriyor

Türkiye’de evcil hayvan sahipliğinin artmasıyla birlikte, pet gıda sektörü hızlı bir büyüme kaydetti. 2022 yılında 127 milyon ABD Doları’na ulaşan pazar hacminin, 2027’ye kadar 300 milyon ABD Doları’nı aşması bekleniyor.

Abone ol

Ülke genelinde yaklaşık 20,9 milyon evcil hayvanın bulunduğu bu pazarda, Bialin’s yüksek proteinli ve doğal içerikli mamalarıyla köpek ve kedi sahiplerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor.

Pazar Konumu ve Talebin GücüBialin’s, premium segmentteki ürünleriyle, evcil hayvan sahiplerinin %14’ünün kedi ve %5’inin köpek beslediği Türkiye pazarında istikrarlı bir talep gözleniyor. Markanın yenilikçi yaklaşımı ve güçlü pazar konumu, sektörün genel büyüme trendleriyle uyumludur. Kalite ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak ürün geliştirme süreçlerini yöneten BIALIN’S, evcil hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanarak geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştır.

Ürün Yelpazesi ve Kalite Odaklı Yaklaşım

Bialin’s, yüksek proteinli ve doğal içerikli mamalarıyla evcil hayvan sağlığını ön planda tutan bir portföy sunuyor. Köpek ve kedi mamaları kategorilerinde yer alan ürünler, günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde formüle edilmesi dikkat çekiyor. Kuru mamalar, yüksek lif oranıyla sindirim sağlığını desteklerken, yapay renklendiricilerden arındırılmıştır. Yaş mamalar ise yerel kaynaklı et ve balık özleriyle hazırlanmış olup, %75 protein bazlı ve glütensiz reçetelerle üretilmektedir. Bu özellikler, Bialin’s’in içerik kalitesiyle pazarda farklılaşmasını sağlamaktadır.

ÖNCEKİ HABERLER
Vodafone FLEX'ten kasım ayı kampanyası
Vodafone FLEX'ten kasım ayı kampanyası
Allianz Türkiye'den KOBİ ve kurumlara özel sağlık çözümleri
Allianz Türkiye'den KOBİ ve kurumlara özel sağlık çözümleri
Auto King Sakarya'da bayi açtı
Auto King Sakarya'da bayi açtı
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadının paylaştığı video gündem oldu
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadının paylaştığı video gündem oldu
Quick Finans'tan QFLATS projesine yönelik konut kredisi imkanı
Quick Finans'tan QFLATS projesine yönelik konut kredisi imkanı
ABD'de gözaltına alınmıştı! Türk bilim insanı Furkan Dölek'ten haber var
ABD'de gözaltına alınmıştı! Türk bilim insanı Furkan Dölek'ten haber var
Türkiye raporunda korkutan tespitler: Et ve süt fiyatları aşırı artabilir
Türkiye raporunda korkutan tespitler: Et ve süt fiyatları aşırı artabilir
Her menüsküs yırtığı ameliyatlık mı? Menisküs yırtıklarında her zaman ameliyat gerekmiyor
Her menüsküs yırtığı ameliyatlık mı? Menisküs yırtıklarında her zaman ameliyat gerekmiyor
Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi alarm!
Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi alarm!
Mehmet Ocaktan İmralı ziyareti sonrası turpun büyüğü heybede deyip açıkladı
Mehmet Ocaktan İmralı ziyareti sonrası turpun büyüğü heybede deyip açıkladı
Hatimoğulları'ndan İmralı açıklaması! Öcalan'ın söylediklerini açıkladı
Hatimoğulları'ndan İmralı açıklaması! Öcalan'ın söylediklerini açıkladı
Hakkari'de 378 kilogram, Ağrı'da 773 litre uyuşturucu madde ele geçirildi
Hakkari'de 378 kilogram, Ağrı'da 773 litre uyuşturucu madde ele geçirildi