Vodafone FLEX'ten kasım ayı kampanyası

Vodafone FLEX, 5G uyumlu akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklıklarda indirim imkanı sunan "Kaçmaz Kasım Fırsatları" kampanyasını başlattı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, 'Seç Seç Al' mottosuyla Vodafone FLEX çatısı altında kasım ayına özel kampanya hazırladı.

Toplam 10'u aşkın kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX'in kampanyasında, 30 Kasım'a kadar 5G uyumlu iPhone 15 128 GB akıllı telefon 3 bin 600 lira indirimle satılıyor. 5G destekli Xiaomi Redmi 15 256 GB akıllı telefon ise aylık 2 bin 399 lira fiyat ve 12 taksitle sunuluyor.

Samsung Galaxy A16 5G, Galaxy A17 5G ve Galaxy A56 5G akıllı telefonlarda ise indirim ve 1699 liradan başlayan fiyatlar sunuluyor. Bu ürünlerde, faturaya ek 12 aya varan taksitin yanı sıra Vodafone mağazalarında avantajlı peşin ödeme seçeneği de bulunuyor.

Kulaklık ve akıllı saat kategorisinin çok satan ürünleri de kampanya kapsamında yer alıyor. Apple, Samsung, Huawei, JBL, Cellularline gibi markaların seçili kulaklık ve saatlerinde yüzde 50'ye varan indirimli ürünler, Vodafone mağazalarında ve Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

Vodafone FLEX, geniş 5G uyumlu cihaz portföyü ve esnek ödeme seçenekleriyle, 1 Nisan 2026'da hizmete girecek 5G dönemi öncesinde kullanıcıların 5G uyumlu cihaz edinmesini amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone FLEX ile müşterilere indirim avantajları, bütçeye uygun seçenekler ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunduklarını belirtti.

Vodafone FLEX müşterilerinin aradıkları ürüne kolayca ulaşabileceğine ve kendilerine uygun ödeme yöntemini seçebileceğine değinen Şahin, şunları kaydetti:

'Kasım ayı için Vodafone FLEX'te bir indirim kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında, akıllı telefondan akıllı saate, birçok kategoride özel indirimler sunuyoruz. Vodafone FLEX ile dilediği ürünü seçen müşterilerimiz, kendilerine en uygun ödeme yöntemini de seçerek kendilerini ya da sevdiklerini mutlu edecek ürünleri Vodafone'dan kolayca satın alabiliyor. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz.'