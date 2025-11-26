BIST 10.939
Hem benzine hem motorine indirim kapıda! Depoları o gün doldurun, litresi daha ucuz olacak

Petrol fiyatları dün son bir ayın en düşük kapanışını kaydetti. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Cuma gününden itibaren tabela değişiyor. Hem benzine hem de motorine indirim geliyor. İndirim miktarı ise bugünkü petrol fiyatlarına göre şekillenecek.

Petrol fiyatlarındaki düşüş benzin ve motorine indirim sinyali vermeye başladı. Gazeteci Olcay Aydilek, akaryakıta çifte indirim geleceğini müjdeledi. Olcay Aydilek'in verdiği bilgiye göre indirim perşembeyi cumaya bağlayan gece olacak. Motorin ve benzindeki indirim tutarı ise bugünkü piyasa değerlerine göre şekillenecek.

CUMA GÜNÜ DAHA UCUZ

Motorin fiyatları arka arkaya gelen zamlarla 60 liranın üstüne çıkmıştı. 25 Kasım 2025'de gelen 1.25 TL indirim ile birlikte rakam yeniden 60 TL'nin altına inmiş 57'li rakamlara gerilemişti. Bugün motorin bu haftadaki ikinci indirimini alırken benzin de indirim görecek. Gün sonunda indirim miktarı netleşmiş olacak ve cuma günü hem motorin hem benzin daha ucuz olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI : 
Benzin litre fiyatı: 55.00 TL
Motorin litre fiyatı: 57.07 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 54.86 TL
Motorin litre fiyatı: 56.93 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA YAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 55.87 TL
Motorin litre fiyatı: 58.10 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR YAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 56.20 TL
Motorin litre fiyatı: 58.43 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL

