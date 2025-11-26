Dev bankadan çok kritik asgari ücret tahmini! İşte 2026 yılı asgari ücret beklentisi
Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların merakla beklediği 2026 asgari ücreti için geri sayım başladı. Asgari ücret zammı ile ilgili rakamın netleşmesi için gözler aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrildi. Bir yandan da asgari ücrete dair çeşitli tahminler ve öngörüler de geliyor. Son olarak dev bankadan asgari ücrete dair bir değerlendirme geldi
Milyonlar nefesini tuttu, yeni asgari ücret için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği toplantılara kilitlendi. 2026 asgari ücret rakamı merakla beklenirken asgari ücret zammı için farklı senaryolar ve tahminler konuşulmaya devam ediyor. Pek çok ekonomist asgari ücret artışına dair tahminlerini aktarırken farklı çevrelerden de farklı öngörüler geliyor.
Halk TV'de yer alan habere göre; küresel bankacılık devi HSBC, Türkiye ekonomisine dair kapsamlı 2026 projeksiyonlarını paylaştı.
Raporda, yıl sonunu yüzde 32 seviyelerinde kapatması beklenen manşet enflasyonun, 2026 sonunda yüzde 20'ye kadar gerileyeceği tahmin edildi. Türkiye ekonomisine dair detaylı tahminlerin yer aldığı raporda tahminlerin dayandırıldığı üç temel varsayıma da dikkat çekildi.
YÜZDE 20'LİK ASGARİ ÜCRET ARTIŞ VARSAYIMI
Raporda şu ifadeler yer aldı: "Manşet enflasyonun bu yıl sonunda %32, gelecek yıl sonunda ise %20 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Kasım ve Aralık ayları için sırasıyla %1,1 ve %1,2 oranında aylık fiyat artışları not ettik.