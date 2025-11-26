Dev bankadan çok kritik asgari ücret tahmini! İşte 2026 yılı asgari ücret beklentisi

Milyonlar nefesini tuttu, yeni asgari ücret için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği toplantılara kilitlendi. 2026 asgari ücret rakamı merakla beklenirken asgari ücret zammı için farklı senaryolar ve tahminler konuşulmaya devam ediyor. Pek çok ekonomist asgari ücret artışına dair tahminlerini aktarırken farklı çevrelerden de farklı öngörüler geliyor.