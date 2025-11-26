BIST 10.939
Macron'dan dikkat çeken çıkış! Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türk askeriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna-Rusya barışının sağlanması durumunda İngiliz ve Fransız askerlerinin yanında Türk askerlerinin barış gücü olarak Ukrayna'ya konuşlanacağını söyledi.

ABD'nin 25 maddelik barış planı etrafında tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi gerçekleştirildi.

Kritik toplantıda önemli başlıklar masaya yatırılırken daha sonra uluslararası başka bir programda basına açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"'GÜVENCE GÜÇLERİ' OLUŞTURUYORUZ"

Barış anlaşmasının imzalanması durumunda İngiliz, Fransız ve Türk askerlerinin Ukrayna’da barış gücü olarak konuşlanacağını açıklayan Macron şunları söyledi:

“İkinci bölüm, ikinci savunma hattı, bizim ‘güvence güçleri’ dediğimiz şeydir.

Bu şu anlama geliyor: Cephe hattından uzakta fakat Kiev ve Odesa gibi geri çekilme noktalarında bulunmak.

Ama planlarımız var, güvence güçlerini oluşturuyoruz.

"TÜRK ASKERİ UKRAYNA'DAKİ BARIŞ GÜCÜ OLACAK"

Bu şu demek: Fransız ve Avrupalı askerlerin yanı sıra, İngiliz, Fransız ve Türk askerleri de barış imzalandığı gün yani bir savaş bağlamında değil güvenlik ve eğitim faaliyetleri yürütmek üzere orada olacak.

Şu anda NATO’nun doğu kanadındaki bazı ülkelerde yaptığımız gibi.

Bu farklı bir durum olacak çünkü bu uzun vadeli bir hükümetler arası koalisyon olmayacak

Ancak hava, kara ve deniz alanlarında aktif olarak neler yapmaya hazır olduklarını şimdiden bildiren yaklaşık yirmi ülke var.”

