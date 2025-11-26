BIST 10.939
Kuyumcuyu da kandırdılar! Kamera kayıtlarından tespit edildi, 5 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı
Kayseri'nin Develi ilçesinde kuyumcuya sahte altın sattıkları gerekçesiyle 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kuyumcuya sahte Cumhuriyet altını bozduran şüpheliler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, haklarında "dolandırıcılık", "uyuşturucu imalatı ve ticareti" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kayıtları bulunan E.K. (23), C.Y. (36), N.K. (32), A.M. (26) ve M.Y'yi (42) yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerindeki aramada, 203 bin 650 lira, 15 sahte Cumhuriyet altını ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

