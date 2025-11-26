BIST 10.939
Ancak filmlerde olur denilen oldu! Ortaköy'de yaşandı, aylarca kimse fark etmedi

İSTANBUL Ortaköy'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir evsiz, yedi katlı binanın çatı katına gizlice yerleşti. Aylarca orada yaşayan adam alışverişini de yaptı misafir de ağırladı. Apartman sakinleri durum karşısında şaşkın...

İstanbul Ortaköy'de yedi katlı bir binanın uzun süredir kullanılmayan çatı katına, yabancı uyruklu bir evsiz yerleşti. Çatı katını kendisi için yaşam alanına çeviren adam, aylarca burada yaşadı.

StarHaber'den Tugay Saday'ın haberine göre olay, gelen seslerden şüphelenen apartman sakinlerinin güvenlik kamerasına bakmasıyla ortaya çıktı.

Ancak filmlerde olur denilen oldu! Ortaköy'de yaşandı, aylarca kimse fark etmedi - Resim: 0

Güvenlik kameralarına çatıya yerleşen adamın, evine su taşıdığı anlar takıldı. Bir başka görüntüde ise adamın misafiriyle çatı katına çıktığı görüldü.

Ancak filmlerde olur denilen oldu! Ortaköy'de yaşandı, aylarca kimse fark etmedi - Resim: 1

DEMİR KAPI TAKILDI
Apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. Evsiz adam polisler tarafından binadan atıldı ancak vazgeçmedi.Bir kez daha çatı katına yerleşmeye çalışan adamı önlemek için bu kez çatı katına demir kapı takıldı.

APARTMAN SAKİNLERİ ŞAŞKIN
Apartman sakinleri ise böyle bir durum yaşadıkları için şaşkın.

 Bina sakinlerinden biri adamın çevrede çalışıyor olabileceğini belirterek, "Muhakkak birinin yanında çalışıyordu. O da burayı boş buldu. 'Yatar, kalkar para vermezsin' dediler." diye konuştu.

Bir başka apartman sakini ise çatıdaki seslerin martılardan kaynaklandığını düşündüğünü anlattı.

