Yarın Papa Leo Türkiye'ye geliyor! Programı belli oldu bakın hangi ilçeye gidecek

TÜRKİYE yarın Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa 14. Leo'yu ağırlayacak. 6 ay önce seçilen Papa'nın bu ilk yurt dışı ziyareti. Papa'nın Türkiye'de gideceği adres ise İznik olacak. Papa İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü için bu ilçemizde olacak. Ziyaret programı belli olan Papa, önce Erdoğan'la görüşecek sonra binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena’daki ayini yönetecek.

Papa 14. Leo, göreve geldikten altı ay sonra yapacağı ilk yurt dışı ziyareti için 27 Kasım 2025 perşembe günü Türkiye'de olacak. Papa Leo, ziyaret kapsamında Ankara, İstanbul ve Hristiyanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan İznik’i ziyaret edecek.

PAPA'NIN PROGRAMI BELLİ OLDU

Yarın Ankara’ya ayak basacak olan Papa Leo'nun ilk resmi durağı Anıtkabir olacak. Papa için Beştepe’de resmi karşılama töreni düzenlenecek ve Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

CUMA GÜNÜ İZNİK'E GİDECEK

Papa 14. Leo, Ankara’daki temaslarını tamamladıktan sonra aynı gün İstanbul’a geçecek. Ziyaretin en kritik ayağı ise Cuma günü gerçekleşecek. Papa, Harbiye’deki Saint Esprit Katedrali’nde Hristiyan din adamlarıyla buluşacak ve ardından İznik’e hareket edecek.

İZNİK'TE AYİN YAPACAK

Papa Leo'nun İznik ziyareti, Hristiyanlıkta temel öneme sahip Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümüne denk gelmesi açısından diplomatik ve dini çevrelerce yakından takip ediliyor.

Leo, İznik Gölü kıyısında, sular altında kalmış olan Aziz Neofitos Bazilikası’nın kalıntılarını ziyaret edecek ve arkeolojik alanda bir ayin yönetecek.

Papa için İznik’te üst düzey güvenlik önlemleri alınmış durumda. İznik Gölü kıyısındaki su altı bazilika kalıntılarında ayin yapılacak. Ayine binlerce Hıristiyan’ın katılması bekleniyor. Bazilikaya girişler kapatıldı, mobil baz istasyonlar getirildi

İSTANBUL'DA ÇOK BÜYÜK AYİN VAR

İstanbul’a dönüşünün ardından Cumartesi sabahı, önceki papalar gibi Sultanahmet Camisi’ni ziyaret etmesi beklenen Papa Leo, dinlerarası diyalog mesajlarını güçlendirecek. Ardından Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nde cemaat temsilcileriyle bir araya gelecek. Ziyaretin zirve noktalarından biri ise Fener Rum Patrikhanesi olacak. Papa Leo, Patrik Bartholomeos ile görüşerek önemli bir ortak bildiriye imza atacak.

Papa Cumartesi günü binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena’daki ayini yönetecek.

Papa Leo, Pazar günü Ermeni Apostolik Katedrali’ndeki ayine katılım ve Patrik Bartholomeos ile yapacağı veda yemeğinin ardından, bölgesel turunun bir sonraki durağı olan Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hareket edecek.