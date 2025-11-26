Türk Telekom'dan Pokus kullanıcılarına nakit iade kampanyası

Türk Telekom, dijital e-para uygulaması Pokus'un "Ekspres Hesap" özelliğini kullanan müşterilerine özel yeni bir kampanyayı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Ekspres Hesap ile Pokus hesabına ilk defa bakiye yükleyen kullanıcılar yüklediği tutarın yüzde 20'ye varan kısmını iade alabiliyor.

Bu kapsamda Pokus'un "Ekspres Hesap" özelliğini kullanıp, hesaplarına TT Mobil faturalarına yansıtarak bakiye yükleyen Türk Telekom müşterileri, anlık ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılarken, kampanya sayesinde alışverişlerinde kullanabilecekleri nakit iade kazanıyor.

Türk Telekom faturalı ve faturasız hat sahiplerinin faydalanabildiği kampanya, 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Pokus kampanyaları hakkında detaylı bilgiye Pokus'un internet adresinden veya Pokus Müşteri Hizmetleri'nden ulaşılabiliyor.