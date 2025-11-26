BIST 10.939
Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 11.00, 15.00, 19.00 seferleri, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00, 18.00 seferleri yapılamayacak. 

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den 13.00 ile 17.00 seferleri, Gökçeada'dan ise 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi.

