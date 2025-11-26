Fatih Altaylı davasında karar! Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası

'Cumhurbaşkanını tehdit' suçu gerekçe gösterilerek tutuklanan Fatih Altaylı ikinci kez hakim karşısına çıktı. Fatih Altaylı duruşmada 'Erdoğan'ın korkusuzluğuna' vurgu yaptığı ilginç bir savunmaya imza atıp tahliyesini istedi. Mahkeme Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tehdit' suçu sebebiyle 22 Haziran 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde kalan Fatih Altaylı'nın bugün ikinci duruşması yapılıyor. Avukatları tahliyesini talep ederken, mütalaasını hazırlayan savcılık 5 yıl hapis cezası ile tutukluluğun devamını talep etti. Savcının ceza talebinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da "İddia makamına katılıyoruz, sanık cezalandırılsın" dedi. Fatih Altaylı'nın savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Altaylı tahliye edilmedi.

FATİH ALTAYLI ERDOĞAN'IN KORKUSUZLUĞUNA VURGU YAPTI

Fatih Altaylı duruşmada savunmasını şöyle yaptı:

-"Emsal kararlara baktığınızda daha ağır sözler için beraat kararları olduğunu görüyoruz.

-Cumhurbaşkanı korkan birisi de değil ki benim tarihi örneğimden neden korksun? Burada biraz hem bana hem Sayın Cumhurbaşkanı’na haksızlık yapılıyor

-Cumhurbaşkanı’nın benim konuşmamda korkacağı bir şey yok. Ben örgüt üyesi değilim, şiddete başvurmuşluğum yok, karşınızda duran bir vatandaşım. Cezaevinde olduğum için değil ama fikri olarak haksızlığa uğradığımı söylemek istiyorum.

-Şu an karşınızda olmaktan utanç duyuyorum demeyeyim ama çok gereksiz buluyorum.

-Ben sözlerimden sonra Cumhurbaşkanı’nın Koruma Dairesine sordum Programında değişiklik oldu mu, olmamış, yani ciddiye alınacak bir şey söylememişim.

-Cumhurbaşkanı İsrail ile kavga etmiş, Mossad’tan korkmamış, 15 Temmuz olmuş kalkmış İstanbul’a gelmiş.

-Yani Cumhurbaşkanı korkan biri değil. Tehdit kastım yoktur, Sayın Heyetinizden beraatimi isterim."