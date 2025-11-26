Muhittin Böcek acil olarak hastaneye sevk edildi!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu sabah saat 07.00'de acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Böcek'in günlük 21 ayrı ilaç kullandığı ve uzun süredir mide rahatsızlığı çektiği, bu durumun böbreklerine sirayet ettiği ve hastanede endoskopi yapılacağı ifade edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 144 gündür Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu. Böcek, ağır sağlık sorunları nedeniyle daha önce de hastaneye kaldırılmıştı. Böcek'in bugün sabah saatlerinde de acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Antalya'nın yerel gazetecilerinden Ali Taş, Böcek'in gece saatlerinde ani sağlık problemi yaşadığını aktardı. Cezaevi revirinde Böcek'e ilk müdahale yapıldı. Böcek'in durumunun ciddileşmesi üzerine hastaneye sevkine karar verildi.

Antalyaburada'nın aktardığına göre de Böcek; böbrek, mide ve boyun tutulması yaşadı. Böcek, sabah 07.00'de hastane sevk edildi.

GÜNDE 21 İLAÇ KULLANIYORMUŞ

Gazeteci Taş, Böcek'in avukatlarının açıklamasını paylaştı. Böcek'in günlük 21 ayrı ilaç kullandığı, uzun süredir mide rahatsızlığı çektiği, bu durumun böbreklerine sirayet ettiği ve hastanede endoskopi yapılacağı ifade edildi. Böcek'in bir haftadır boyunun tutuk olduğu ve kafasını hareket ettirmediği aktarıldı.