Eski Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti'ye katılan Sayan'a rozetini bugün Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu taktı.
Nisan 2024’te sözcülük görevinden ayrıldıktan kısa süre sonra Memleket Partisi’nden istifa eden İpek Özkal Sayan, bugün İYİ Parti’ye katıldı.Sayan’a rozetini, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu taktı.
İpek Özkal Sayan kimdir?
Ankara'da doğan İpek Özkal Sayan, lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümü'nde başladığı doktora programını 'Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi' teziyle bitirdi.
Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde profesör kadrosunda görev yapıyor.