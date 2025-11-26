Güllü'nün kızı kiralık katil mi tuttu? O itirafın ardından savcılık harekete geçti: "Güllü'yü öldürmem için daire teklif etti"
Şarkıcı Güllü, Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün ardından bir türlü durulmayan cinayet senaryoları ve birçok farklı iddia ortaya atıldı. Güllü’nün ölümüyle ilgili detaylı soruşturma devam ederken, torununun bakıcısının oğlu Osman Yıldız "Tuğyan Gülter bana annesini öldürmem için daire teklif etti" dedi. Ortalığı ayağa kaldıran bu iddianın hemen ardından savcılık harekete geçti.
Arabeskin unutulmaz ismi Güllü, geçtiğimiz aylarda Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Bu ani ölümle tüm Türkiye adeta şoka girdi, sanat camiası yas tuttu. Ancak Güllü'nün ölmesiyle beraber ortaya birçok farklı ölüm senaryosu atıldı. Kızı Tuğyan, hakkındaki çeşitli iddialarla sık sık gündeme geldi. Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken Tuğyan'la ilgili yeni ve çok ses getiren bir iddia daha ortaya atıldı. Bunun üzerine savcılık harekete geçti. Tuğyan kiralık katil mi tutmak istedi? İşte detaylar...
Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu Osman Yıldız, ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürdü.
"ARACINI PARK EDERKEN VEYA ARACA BİNERKEN ONU ÖLDÜREBİLİRSİN''
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, şu ifadeleri kullandı: "Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana 5 - 6 kez 'annemi bıçakla veya silahla öldür' yönünde teklifte bulunmuştur. Bana, 'evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin' şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Her seferinde bu söylemleri reddettim ancak korktuğum ve kimsenin bana inanmayacağını düşündüğüm için o dönem, herhangi bir yere bildirimde bulunamadım.
Tuğyan, bu eylemi gerçekleştirmem durumunda 1 daire vereceğini söylemiş ve 'burada annenle birlikte yaşarsın' şeklinde teklifte de bulunmuştur.