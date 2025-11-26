Güllü'nün kızı kiralık katil mi tuttu? O itirafın ardından savcılık harekete geçti: "Güllü'yü öldürmem için daire teklif etti"

"ARACINI PARK EDERKEN VEYA ARACA BİNERKEN ONU ÖLDÜREBİLİRSİN''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, şu ifadeleri kullandı: "Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana 5 - 6 kez 'annemi bıçakla veya silahla öldür' yönünde teklifte bulunmuştur. Bana, 'evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin' şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Her seferinde bu söylemleri reddettim ancak korktuğum ve kimsenin bana inanmayacağını düşündüğüm için o dönem, herhangi bir yere bildirimde bulunamadım.