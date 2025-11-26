SMA ilacının üretimi Türkiye'de yapılacak

SMA hastalığı tedavisinde kullanılan nusinersen etkin maddesi ve ilacının yerli üretimi için TÜSEB ile Polifarma İlaç arasında kritik işbirliği protokolü imzalandı. TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, tamamen yerli geliştirilen molekülle klinik çalışmalara başlandığını ve hastaların tedaviye dünyadaki diğer hastalardan önce ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.

Türkiye, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığı tedavisinde kullanılan nusinersen etkin maddesi ve ilacını tamamen yerli imkanlarla üretme yolunda kritik bir eşiği geçti. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Polifarma İlaç arasında "Yerli İlaç ve Etkin Madde Üretimi Projesi-Klinik Araştırma İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sağlık Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında gerçekleşen imza töreni, Türkiye'nin nadir hastalıklar alanındaki dışa bağımlılığını azaltma hedefinin en somut adımı oldu.

DÜNYAYLA AYNI MOLEKÜL, TAMAMEN YERLİ GELİŞTİRİLDİ

TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, imza töreninde yaptığı açıklamada, yerli SMA ilacı ve hammaddesiyle ilgili klinik çalışmaların resmen başlatıldığını duyurdu. Kervan, bu çalışmanın önemini şöyle açıkladı:

"Klinik çalışmaların en önemli tarafı, hastaların bu tedaviye dünyadaki diğer hastalardan önce ulaşabilmesi anlamına gelir. Bu denli kıymetli bir molekülün ülkemizde tamamen yerli bir firma tarafından geliştirilmiş olması, projenin diğer önemli konusudur."

Kervan, yerli molekülün dünyadaki diğer örnekleriyle bire bir aynı olduğunu ve tamamen Türkiye'de geliştirildiğini kaydetti.

AMAÇ: HASTAYA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, sürecin 7 yıl önce "anneler ağlamasın" düşüncesiyle başladığını belirterek, 4,5 yıl süren molekül sentezleme aşamasının başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Kumrulu, "Şu an gördüğünüz gerçek anlamda bitmiş ürün, klinik aşamasında, yani ilacın hastaya ücretsiz ulaşması aşamasındayız," dedi. Klinik çalışmalar sürerken ruhsatlanma sürecinin de TÜSEB himayelerinde başlamış olduğunu ekledi.

Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu ise sadece SMA ilacı için değil, Nadir Hastalıklar Platformu kapsamında oluşan 4 yeni etkin madde üretimi için de bugüne kadar yaklaşık 14 milyon dolarlık bir harcama yaptıklarını bildirdi.