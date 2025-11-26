BIST 10.939
Dervişoğlu AK Parti ve MHP'ye seslendi: Bu ittifak 'Öcalan İttifakı' olarak tarihe geçecektir

Dervişoğlu AK Parti ve MHP'ye seslendi: Bu ittifak 'Öcalan İttifakı' olarak tarihe geçecektir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dervişoğlu'nun gündeminde İmralı'ya giden heyet vardı. Konuşmasında AK Parti ve MHP'ye seslenen Müsavat Dervişoğlu “Bu ittifak, Abdullah Öcalan ittifakı olarak tarihe geçecektir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu yaptığı konuşmada İmralı'ya giden AK Parti ve MHP'ye yüklendi, “Bu ittifak, Abdullah Öcalan ittifakı olarak tarihe geçecektir” dedi.

İktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği yeni süreçte Meclis'te kurulan süreç komisyonu üyelerinin İmralı’ya gittiği gün için “AKP-MHP-İmralı ittifakının resmileştiği gündür. Bu ittifak, Abdullah Öcalan ittifakı olarak tarihe geçecektir” dedi.

“Kürtler ile PKK’yı birbirinden ayırmaya çalışan devlet aklı gitmiş, yerine Öcalan’ı Kürtlerin ulusal lideri yapmaya çalışan Devlet Bahçeli aklı gelmiştir” ifadelerini kullanan İYİ Parti lideri,

“Kürtlere yaklaşırken PKK terörizmine ve Öcalan canisine paye vermekse, sadece Cumhuriyetimize ve Anayasamıza yapılan açık bir saldırı değil, Cumhuriyeti korumak için ant içmiş savcılarımızın da mutlaka dikkate alması gereken aleni bir suçtur”

dedi.

"PARLAMENTER SİSTEME GEÇELİM"

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenerek “Komisyonun yetkilerinizi gasp etmesine itirazınız yoksa ve Bahçeli’nin ülkeyi sizin yerinize yönetmesine müsaade ediyorsanız; getirin anayasa değişikliğini parlamenter sisteme geçelim” dedi.

Dervişoğlu ayrıca, “İhanetin zaman aşımı yoktur” dedi.

