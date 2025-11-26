BIST 10.908
Ahmet Davutoğlu'ndan sürpriz açıklama: "Gün ego yapma günü değil dört birleşebilir"

Ahmet Davutoğlu'ndan sürpriz açıklama: "Gün ego yapma günü değil dört birleşebilir"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah Partisi'nin birleşebileceğini belirterek "Gün ego yapma günü değil. Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir yayında siyasi partilerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekerek yeni bir birliktelik oluşturulabileceğini söyledi.

“GÜN EGO YAPMA GÜNÜ DEĞİL”

EKOL TV'ye konuşan Davutoğlu, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin ortak bir çatıda buluşabileceğini belirterek, "Gün ego yapma günü değil. Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım, seçim sathına girmeden bu birleşmeyi gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

"KOŞULLAR GENİŞ TABANLI İTTİFAKLARI ZORUNLU KILIYOR"

Siyasi partilerin karşılıklı sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulların geniş tabanlı ittifakları zorunlu kıldığını söyledi. Davutoğlu, partiler arası diyaloğun sürmesi gerektiğinin altını çizdi.

Davutoğlu, Türkiye’nin geleceği açısından geniş tabanlı siyasi iş birliklerinin önemini yineleyerek, partiler arası güven ortamının yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Bu süreçte herkesin sağduyulu davranmasının kritik olduğunu ifade etti.

