Doğa Koleji, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğretmeniyle 24 Kasım'ı kutladı

Doğa Koleji, Türkiye’nin dört bir yanında binlerce öğretmeniyle 24 Kasım’ı kutladı

Doğa Koleji, Türkiye’nin dört bir yanında farklı şehirlerde eş zamanlı olarak düzenlediği geniş katılımlı buluşmalarla 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Ülkenin en yaygın eğitim kurumlarından Doğa Koleji, binlerce öğretmenin yer aldığı organizasyonlarda güçlü ve coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Türkiye genelinde düzenlenen buluşmalarda öğretmenler; müzik, sohbet ve özel programlarla dolu keyifli anlar yaşadı. Aynı gün farklı şehirlerde gerçekleştirilen kutlamalar, öğretmenlerin bu özel günü birlikte deneyimlemesine imkân sunarken geceye özel hazırlanan içerikler etkinliklere ayrı bir dinamizm kattı.

Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Bugün Türkiye’nin dört bir yanında binlerce öğretmenimizle aynı anda buluşmak bizim için büyük bir mutluluk. Çocuklarımızın yaşamına değer katan tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü gönülden kutluyorum.”

Türkiye çapında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Doğa Koleji Öğretmenler Günü Kutlamaları; katılım büyüklüğü, enerjisi ve oluşturduğu ortak atmosferle eğitim dünyasında dikkat çeken organizasyonlar arasında öne çıktı. Doğa Koleji öğretmenleri 24 Kasım’ı, farklı şehirlerde aynı anda gerçekleşen bu büyük buluşmalarla birlikte, güçlü ve unutulmaz bir şekilde kutladı.

