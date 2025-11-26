BIST 10.891
Türkiye Finans'a International Finance Awards'tan ödül

Türkiye Finans Katılım Bankasının katılım bankacılığı alanında hayata geçirdiği "Salla Öde" uygulaması, International Finance Awards'ta ödül kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından müşterilere hızlı, kolay ve temassız ödeme deneyimi yaşatan "Salla Öde" uygulaması, International Finance Awards 2025'te "En İyi Mobil Ödeme Uygulaması" ödülüne layık görüldü.

Salla Öde, müşterilerin yalnızca telefonlarını sallayarak şifre girmeden ve kart kullanmadan QR tabanlı ödeme işlemlerini tamamlamalarını sağlıyor. İşlem adımlarını en aza indirerek toplam ödeme süresini 5 saniyeye kadar düşüren uygulama ile Türkiye Finans Katılım Bankası müşterileri 1500 liraya kadar olan ödemelerini şifresiz olarak gerçekleştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, mobilite, hız ve kolaylığın finans dünyasının temel beklentileri arasında yer aldığını belirtti.

Arslan, Salla Öde ile tam da bu ihtiyaca yanıt veren, kullanıcı davranışlarını odağına alan bir deneyim tasarladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Telefonu sallamak kadar doğal bir hareketle ödeme sürecini başlatmak, müşterilerimizin finansal işlemlerini gündelik yaşamlarının akışına kolayca entegre ediyor. Bu çözüm, dijital dönüşüm stratejimizin en önemli adımlarından biri ve müşteri deneyimi vizyonumuzun somut bir yansıması. Önümüzdeki dönemde de kart ürünleri, ödeme sistemleri ve mobil uygulamalarımızda sade, sezgisel ve herkes için erişilebilir çözümler üretmeye devam edeceğiz."
Muhabir:Mehmet Selçuk Güçlü

