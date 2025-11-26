BIST 10.891
Karaman'da tarih araştırmacısı keşfe çıktığı tarlada 148 sikke buldu

Karaman'da yaşayan tarih araştırmacısı Şerafettin Güç, araştırma yaptığı arazide 148 sikke buldu. Bulunan tarihi eserlerin Karamanoğlu Beyliği'ne ait olduğu ortaya çıktı.

Ermenek'te Karamanoğulları Beyliği ile ilgili araştırma yapan Şerafettin Güç,  Karamanoğulları Beyliği'nin sınırlarını belirleyen bölgelerde araştırma yaptıktan sonra arazide 148 adet sikke buldu. 

Yaklaşık 1 haftadır Karamanoğulları Beyliği sınırlarında bazı noktalar üzerinde alan çalışması yaptığını ifade eden Güç, Alman haritacı Karte von Kleinasien'in kayıt altına aldığı bölgeleri belgelemek ve fotoğraflamak üzere antik kentin yakınlarına gittiğini ifade etti.

BULDUĞU SİKKELERİ JANDARMAYA TESLİM ETTİ

Bölgede telefon hattı bulunmadığından tüm görüntü ve objeleri Ermenek Jandarma Komutanlığı’na tutanakla teslim ettiğini söyleyen Güç, "Çalışma sahalarımı daha önceden Kaymakamlıklara dilekçe ile bildirmiştim. Muhafaza altına alınan 148 adet sikke, 3 adet yüzük ve 7 adet tarihi değeri yüksek obje, sergilenmek üzere Ermenek Müze Müdürlüğü’ne gönderilecek." dedi.

