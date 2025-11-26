Bu yıl 101 bin 212 kişi bedelli askerliğe başvurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın TBMM'ye sunduğu verilere göre, bu yıl silahaltına alınan 328 bin 936 yükümlüden 101 bin 212'si bedelli askerlik hizmetine başvurdu. Bedelli askerlikten elde edilen toplam 26 milyar 205 milyon TL gelir ile dövizli askerlikten sağlanan 33 milyon 757 bin avro, Hazine'ye gelir olarak kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunduğu 2026 yılı bütçe sunumu kitapçığındaki veriler, askerlik hizmetine dair çarpıcı bilgileri ortaya çıkardı. Bu yıl silahaltına alınan yüz binlerce yükümlüden önemli bir kısmı bedelli askerliği tercih ederken, buradan elde edilen gelir Hazine'ye önemli bir kaynak sağladı.

Edinilen bilgilere göre, 2019 yılında yürürlüğe giren Askeralma Kanunu'ndan bu yana toplam 3 milyon 814 bin 45 kişi askerlik hizmetine tabi tutuldu.

MSB verilerine göre, bu yıl içerisinde toplam 328 bin 936 yükümlü silahaltına alındı. Bu yükümlülerin üçte birine yakını, kolaylaştırılmış hizmet seçeneklerini tercih etti:

Bedelli Askerlik: Toplam 101 bin 212 kişi bedelli askerlik hizmetine başvuruda bulundu.

Dövizle Askerlik: Yurt dışındaki vatandaşlardan ise 5 bin 890 kişi dövizle askerlik hizmetine müracaat etti.

HAZİNE'YE AKTARILAN KAYNAK BÜYÜKLÜĞÜ

Bedelli ve dövizli askerlik hizmetlerinden elde edilen toplam gelir, devlet bütçesine önemli bir katkı sağladı. Hazine'ye gelir olarak kaydedilen tutarlar şöyle:

Bedelli Askerlik Geliri: 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira.

Dövizle Askerlik Geliri: 33 milyon 757 bin 242 avro.