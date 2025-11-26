Gizli Renoir tablosu 88 milyon TL'ye satıldı

Ünlü empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir'a ait, daha önce hiç sergilenmemiş "L’enfant et ses jouets" adlı tablo, Paris'teki müzayede evinde açık artırmaya çıktı. Eser, tahminleri aşarak 1.8 milyon Euro'ya (yaklaşık 88 milyon TL) yabancı bir koleksiyoner tarafından satın alındı. Tabloda, Renoir'ın ileride ünlü yönetmen olacak oğlu Jean ve dadısı Gabrielle tasvir ediliyor.

Fransız empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir'a ait, sanat çevreleri tarafından daha önce bilinmeyen bir yağlı tablo, Paris’teki Drouot müzayede evinde düzenlenen açık artırmada alıcı buldu. Eser, beklentilerin üzerinde bir fiyatla, 1.8 milyon Euro'ya (yaklaşık 88 milyon TL) satılarak dikkatleri üzerine çekti.

Drouot müzayede evi yetkilileri, tablonun bugüne kadar hiçbir sergide yer almadığını ve kamuoyuna ilk kez sunulduğunu açıkladı. Bu gizemli eser, Renoir’ın yakın çevresinden bir koleksiyondan çıktı.



MÜZAYEDENİN YILDIZI: JEAN RENOİR VE DADISI GABRİELLE

"L’enfant et ses jouets – Gabrielle et le fils de l’artiste, Jean" (Çocuk ve oyuncakları: Gabrielle ve sanatçının oğlu Jean) adını taşıyan yağlı boya eserde, ressamın ikinci oğlu Jean Renoir ile ona bakan dadısı Gabrielle tasvir ediliyor. Eserin, ressamın üretken dönemi olan 1890-1895 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor.

Nefes Gazetesi'nin haberine göre tablo, Ressam Renoir’ın hem dostu hem de öğrencisi olan, aynı zamanda oğlu Jean’ın vaftiz annesi Jeanne Baudot’nun kişisel koleksiyonunda bulunuyordu. Eser, Baudot’nun koleksiyonundan mirasçılarına geçtiği süreçte keşfedildi.

Müzayede öncesi 1 ila 1.5 milyon Euro arasında değer biçilen tablo, tahminleri aşarak yabancı bir koleksiyoner tarafından satın alındı. Sanat tarihçisi ve Renoir uzmanı Pascal Perrin, eserin hiç restorasyondan geçmemiş olmasının nadide değerini artırdığına dikkat çekti.

TASVİR EDİLEN OĞUL: ÜNLÜ YÖNETMEN JEAN RENOİR

Tabloda çocuk yaşta tasvir edilen Jean Renoir (d. 1894), büyüdüğünde sanat kariyerine devam etti ve sinema tarihinin en etkili yönetmenlerinden biri oldu. "Harp Esirleri" gibi savaş karşıtı klasikleriyle tanınan Jean Renoir, 84 yaşında vefat etmişti.