Melisa'yı otelde iki kişiyi de otomobilde öldürdü! Büyükçekmece'de dehşet
Büyükçekmece'de otel odasında bir kadını, otomobilde de 2 kişiyi öldüren zanlı Avcılar'da yakalandı.Abone ol
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 11 Kasım'da otel odasındaki Melisa Kölekçi (27) ile yaklaşık 20 metre ilerideki D-100 kara yolu yan yoldaki otomobilde Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz'ı (33) silahla öldüren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Olayın ardından kaçan şüpheli H.K'nin (32) adresini belirleyen ekipler, zanlıyı Avcılar'da yakaladı.
Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli H.K'nin, işlemlerinin ardında adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.