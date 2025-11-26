BIST 10.891
'Barış Boyun' çetesinin 2 üyesi Batum'dan çıktı!

'Barış Boyun' çetesinin 2 üyesi Batum'dan çıktı!

Gürcistan'da yapılan operasyonda Türkiye'de faaliyet gösteren yasa dışı suç örgütü Barış Boyun çetesinin 2 üyesi Batum'da yakalandı. Gözaltına alınan şahısların Türk vatandaşları 26 yaşındaki S.T. ve 24 yaşındaki F.G. olduğu belirtildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Boyun" suç örgütünün 2 üyesinin Batum’da gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan şahısların Türk vatandaşları 26 yaşındaki S.T. ve F.G. 24 yaşındaki olduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Polis ve Devlet Güvenlik Servisi personelinin ortak operasyonunda, şüphelilerin üzerinde ve geçici olarak kaldıkları evde "MDMA (ekstazi)", esrar, pregabalin ve gabapentin gibi çeşitli uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ele geçirildiği aktarıldı. Şüphelilerin büyük miktardaki narkotik ve psikotrop içerikli maddeleri yasa dışı şekilde temin etmek ve bulundurmakla suçlandığı kaydedildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Soruşturmanın Gürcistan Ceza Kanunu’nun 260 ve 261’inci maddeleri kapsamında devam ettiği, Türkiye’de faaliyet gösteren "Barış Boyun" suç örgütünün diğer üyelerinin de tespiti için operasyonel ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

