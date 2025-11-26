BIST 10.891
Icardi'den şaşırtan derbi paylaşımı! Sosyal medyada bomba oldu patladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da takım kaptanlarından Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için flaş bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. Frankfurt maçının ardından Devler Ligi'nde 2. mağlubiyetini alan sarı kırmızılı ekip, gözünü Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye çevirdi.

Sarı-kırmızılı takımda kaptanlardan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe derbisi için bir paylaşımda bulundu.

'MEYDAN OKUMAMIZ VAR...'

Arjantinli yıldız sosyal medyada yaptığı paylaşımında, taraftara çağrıda bulundu. Icardi'nin paylaşımında "Günaydın Galatasaray ailesi. Konsantrasyon. Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Haydi Cimbom" ifadeleri yer aldı.

32 yaşındaki forvet oyuncu, bu sezon forma giydiği 17 maçta 7 gol kaydetti.

