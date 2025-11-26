Vestel'de Çinli ortak iddialarına yetkili isimden cevap geldi!

Vestel’in ekonomik darboğaza girdiği ve Çinli yatırımcılarla gizli ortaklık görüşmeleri yaptığı iddiaları sonrası gözler Zorlu Holding’e çevrildi. Patron Ahmet Nazif Zorlu, “Ne ortak arayışımız var ne de finansal sıkıntımız. Vestel batıyor iddiaları tamamen gerçek dışıdır” diyerek söylentilerin kasıtlı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin teknoloji ve beyaz eşya devi Vestel hakkında son günlerde “finansal darboğaz”, “yabancıya satış” ve “Çinli ortak aranıyor” iddiaları gündeme geldi.

VESTEL’DE “BATIYOR MU?” TARTIŞMASI

Bazı kaynaklar, şirketin Manisa’daki üretim kapasitesinin düştüğünü, yabancı fonlarla temas kurulduğunu ve şirketin likidite sıkıntısı yaşadığını öne sürdü.

Bu iddialar, kamuoyunda “Vestel batıyor mu?” sorusunun yüksek sesle dillendirilmesine neden oldu.

ZORLU: BU HABERLER KASITLI, VESTEL BATMIYOR!

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Yeni Asır’a yaptığı açıklamada tüm söylentileri tek tek reddetti.

Zorlu’nun açıklaması şöyle:

“Vestel’in el değiştirmesi, ortak araması, yabancıya satış hazırlığı… Hepsi yalan. Vestel batmıyor, darboğaz yok. 30 yılı aşkın süredir dimdik ayaktayız.”

Zorlu, Çinli şirketlerle temas iddialarını da kesin bir dille yalanladı:

“Çinli firmalarla ne bir temas ne bir görüşme ne de hisse devri niyeti vardır.”

“BU İDDİALAR ŞİRKETE VE ÜLKE EKONOMİSİNE ZARAR VERİYOR”

Zorlu, Vestel’in zor durumda olduğu yönündeki haberlerin kasıtlı şekilde yayıldığını savunarak hukuki süreç başlatacaklarını belirtti:

“Bu tür spekülatif haberler şirketimize ve Türkiye ekonomisine zarar veriyor. Bilinçli yürütülen bu kampanyaya karşı yasal işlem başlatacağız.”

FİNANSAL DARBOĞAZ İDDİALARI DA REDDEDİLDİ

Vestel’in borç yükü nedeniyle nakit sıkıntısı yaşadığı yönündeki kulis bilgilerine de yanıt veren Zorlu, şirketin sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu vurguladı:

“Vestel’de ekonomik sıkıntı yok. Üretim devam ediyor, ihracat devam ediyor. Vestel her zaman Vestel’dir; bu şirket kolay kolay sarsılmaz.”