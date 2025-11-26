Kerem Aktürkoğlu eleştirilere yanıt verdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek Fenerbahçe'de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, performansıyla ilgili eleştirilere "Bu konu beni çok ilgilendirmiyor. İnsanlar konuşuyor. Birisi için bir şey bulmak istersen, kaşının altında neden göz var dersin. Takımıma skor olarak katkı sağlamasam da 90 dakika boyunca koşarak takımıma yardım etmek için buradayım." dedi.

Çaykur Rizespor karşısında takımın 2-0 geriye düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Geriye düşmek moral olarak takımı düşürüyor ama soyunma odasında herkes maçı çevireceğimizi dile getirdi. Hocamız bunu sordu ve herkes inandığını söyledi. İnanmak tabii ki başarmanın yarısı ama sadece inanmak yetmiyor. Çok güzel mücadele verdik. Sonradan oyuna girenler, kulübeden verilen destek çok önemliydi. Çevireceğimizi biliyorduk ama 5 gollü galibiyeti düşünmemiştik. Umarım bir daha böyle geriye düşmeyiz, çevirmesi zor oluyor." açıklamasını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 3 golü bulunan Kerem, gol krallığı hedefinin olmadığını, çok önemli golcülerin olduğu yerde takımın hedeflerinin daha önemli olduğunun altını çizdi.

“SADECE İŞİME ODAKLANIYORUM”

Süper Lig'de Galatasaray ile yapacakları derbiyle ilgili şu anda herhangi bir düşüncelerinin olmadığını dile getiren Kerem, "En önemli maçımız bir sonraki maçımız. Şu andaki tek düşüncemiz yarınki mücadele. İçeride derbiyle ilgili bir şey konuşulduğunu duymadım. Konuşulmaması da normal. Derbi maç tabii ki taraftarlarımız ve ülke için çok önemli olabilir ama yarınki maçı atlatalım, ondan sonra derbiyi konuşuruz." dedi.

Takıma katkı konusunda zaman zaman eleştirilmesiyle ilgili konuşan Kerem, şunları söyledi:

"Bu konu beni çok ilgilendirmiyor. İnsanlar konuşuyor. Birisi için bir şey bulmak istersen, kaşının altında neden göz var dersin. Takımıma skor olarak katkı sağlamasam da 90 dakika boyunca koşarak takımıma yardım etmek için buradayım. Bütün takım arkadaşlarım için geçerli bu. Gol atmak tabii ki güzel, attıkça daha çok atası geliyor. Atamayınca tabii ki 'Etkisiz, atamadı' gibi yorumlar oluyor. Bu benim için kriter değil. Futbolu bilen insanların, hocalarımızın değerlendirmesi önemli. Sadece işime odaklanıyorum. Tabii ki sahadaki mücadelem her zaman olumlu olacaktır."

Türkiye'ye döndükten bu yana çok motive olduğunu, ülkeyi ve ülke futbolunu çok özlediğini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "En başında burada şampiyonluk yaşamak istediğimi söyledim. Takım olarak çok iyi gidiyoruz. Hem Avrupa hem de ligde böyle gittiği sürece motivasyonum yüksek olacaktır. Takım olarak da yüksek motivasyona sahibiz." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilecek güçte olup olmadığıyla ilgili de konuşan Kerem, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hedeflerimizin maç maç gittiğini söylemiştim. Bu maçtan sonra ilk 8'i konuşabilirsiniz. Takımımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarım da inanıyor. Ama şu anda 'Direkt final oynarız, kazanabiliriz.' demek biraz uçuk olur. Maç maç bakarsak bunu başarabilecek bir ekibe sahibiz. Neden olmasın? Bence yapabiliriz. Direkt hedefi yukarıya çıkarmak doğru değil ama maç maç bakarsak bu hedefe ulaşabiliriz."