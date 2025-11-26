BIST 10.891
Kayseri'de polis memuru, kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldüren polis memuru, intihar girişiminde bulundu.

TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki ikamette S.U. (35) ile kayınvalidesi M.M. (60) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.U, yanında bulunan tabancayla kayınvalidesine ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan S.U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayı gerçekleştiren kişinin polis memuru olduğu belirtildi.

