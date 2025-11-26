AB Yüksek Temsilcisi, Ukrayna'daki savaşın durması için Rus ordusunun kısıtlanması gerektiğini belirtti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durmasını istiyorsak, Rusya'nın ordusunun ve askeri bütçesinin kısıtlanması gerekiyor." dedi

Kallas, AB Dışişleri Bakanlarının Ukrayna barış müzakerelerini ele almak üzere video konferans yoluyla yaptığı görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Herkesin savaşın sona ermesini istediğinin ancak savaşın nasıl sona ereceğinin de önemli olduğunun altını çizen Kallas, "Bir saldırgan ve bir mağdur olduğunu aklımızda tutmalıyız. Derhal ve koşulsuz bir ateşkes, savaşın bitirilmesine yönelik ilk adım olmalıdır. Ancak şu anda Rusya'nın ateşkese hazır olduğuna dair hiçbir işaret görmüyoruz. Rusya geri çekilmiyor, aksine askeri makinesini daha da büyütüyor." diye konuştu.

Kallas, Rusya'nın "müzakere ediyor gibi göründüğü" mevcut durumdan gerçekten müzakere etmek zorunda kaldığı bir duruma geçilmesi gerektiğini belirterek, bu yönde ilerleme sağlandığını ifade etti.

"barış şansını artırmak için Rusya üzerindeki baskıyı da artırmamız gerekiyor"

ABD ve AB yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerinde büyük etki yarattığını söyleyen Kallas, "Barış şansını artırmak için Rusya üzerindeki baskıyı da artırmamız gerekiyor." dedi.

Kallas, Ukrayna'nın savaşı kaybettiği yönündeki söylemlerin de tamamen asılsız olduğunun altını çizerek "Ukrayna ve Avrupa için en iyi sonucu güvence altına almak istiyorsak çizgimizi korumalı ama hızımızı artırmalıyız. Bu da Rusya'nın savaş kabiliyetini elinden alacak daha fazla yaptırım ve Ukrayna'ya daha fazla askeri ve mali destek anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarının karşılanması için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının en mantıklı yol olduğunu dile getiren Kallas, AB'nin Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermeye de devam edeceğini vurguladı.

"Odak saldırgan Rusya'nın ne yapması gerektiği olmalı"

Diğer taraftan söz konusu güvenlik garantilerinin yeterli olmadığını, Rusya'nın "saldırganlığının" sürme riski bulunduğunu ifade eden Kallas, "Bu nedenle Rusya'nın saldırganlığını kalıcı olarak durduracak ve sınırları güç yoluyla değiştirmeye teşebbüs etmeyeceğinden emin olacak tavizlere odaklanmalıyız. Odağımız, mağdur olan Ukrayna'nın neyi feda edeceği değil, saldırgan Rusya'nın ne yapması gerektiği olmalıdır." diye konuştu.

Kallas, Rusya'nın oluşturduğu tehdidin Ukrayna'nın ötesine uzandığına işaret ederek, Avrupa savunmasını güçlendirme yönündeki çalışmaların bu nedenle hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

AB ve NATO'ya ilişkin kararların yalnızca AB ve NATO üyesi devletler tarafından alınabileceğine de değinen Kallas, "Esas mesele, Rusya'nın bir daha saldırı gerçekleştiremeyeceğinden emin olmaktır. AB her zaman barışı destekleyecektir. Ukrayna için adil ve kalıcı barış getirecek ve yarının Avrupası'nın güvenliğini sağlayacak her türlü barış planını destekliyoruz." dedi.

"Rus ordusunun kısıtlanması gerekiyor"

ABD'nin barış planını üst düzey Rus yetkililerin hazırladığına dair iddialara ilişkin ise Kallas, söz konusu barış planı taslağında Rusya lehine maddeler bulunduğunu ve bunun Rus tarafının bakış açısıyla yazıldığının açık olduğunu dile getirdi.

Kallas, taslakta Rusya'nın yerine getirmesi gereken tek bir yükümlülük ya da taviz bulunmadığını söyleyerek "Uzun vadede Rusya'nın üzerine düşen yükümlülükler neler olmalı, buna bakmamız gerekiyor. Odaklanmamız gereken, saldırgan tarafın ne yaptığıdır." ifadelerini kullandı.

ABD barış planında Ukrayna ordusunun sınırlandırılmasına ilişkin maddelerin yer almasına ancak Rus ordusuna değinilmemesine ilişkin soruya ise Kallas, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durmasını istiyorsak, Rusya'nın ordusunun ve askeri bütçesinin kısıtlanması gerekiyor." yanıtını verdi.

Kallas, "Eğer neredeyse bütçenin yüzde 40'ını savunmaya harcıyorsanız, bunu bir gün yeniden kullanmak istersiniz. İşte bu, hepimiz için bir tehdittir. Bu nedenle odak, Rusya'nın kabul edeceği kısıtlamalar ve tavizler üzerinde olmalı. Bir ülkenin ordusunun büyüklüğünü belirleme hakkı egemenlik meselesidir. Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna ordusunun sınırlandırılmasına dair ortaya attığı söylem tuzağına düşmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'da adil ve kalıcı barıştan hala söz etmenin mümkün olup olmadığına ilişkin ise Kallas, savaşın tekrarlanmasını ve çatışmanın daha fazla yayılmasını engellemek için adil ve kalıcı bir barışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kallas, "Bu benim için Avrupa güvenliğinin büyük resmiyle ilgili bir konu. Eğer saldırganlık ödüllendirilirse bu, saldırganlığı tekrar kullanmak için bir davetiye çıkarır. Bu da özellikle küçük ülkeler için dünya genelinde bir tehdittir." uyarısında bulundu.