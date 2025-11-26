Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Canan Karatay’ın 47 yıllık eşi Dr. Ali Başak Karatay, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze töreni Moda Cami’nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’nda gerçekleştirilirken, Canan Karatay törende duyduğu üzüntüyü ifade ederek destek veren herkese teşekkür etti.

Sağlık üzerine açıklamaları ve beslenme tavsiyeleri ile sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, 47 yıllık eşini kaybetti. Canan Karatay'ın 1979 yılında evlendiği Dr. Ali Başak Karatay, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları yaşıyordu.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Dr. Ali Başak Karatay, Moda Cami'nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Canan Karatay, eşinin cenaze töreninde, "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun. Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum." dedi.

"EŞİME YANINDAYKEN BİLE HASRET DUYUYORUM"

Prof. Dr. Canan Karatay, geçmişte katıldığı bir programda eşine duyduğu sevgi ve bağlılığı, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı." sözleriyle ifade etmişti.

DR. ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

1947 yılında İstanbul'da doğdu. ABD'nin New York kentinde bulunan özel araştırma üniversitesi Syracuse University'den mezun oldu. Türkiye'ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucuları arasında yer aldı. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.