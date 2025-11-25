Canan Karatay'ın acı günü: 46 yıllık eşini kaybetti

Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay yaşamını yitirdi.

Abone ol

Geniş bir kitle tarafından takip edilen, zaman zaman tartışmalı çıkışlarıyla da gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay en acı günlerinden birini yaşıyor.

82 yaşındaki uzman hekimin eşi, Dr. Ali Başak Karatay, 78 yaşında hayatını kaybetti. Dr. Ali Başak Karatay’ın, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedileceği açıklandı.

Ünlü profesör Canan Karatay, konuğu olduğu bir programda, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı" demişti. Çiftin 42 yaşında bir oğulları bulunuyor.

ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

Ali Başak Karatay, 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

ABD'nin New York şehrinde bulunan özel bir araştırma üniversitesi olan Syracuse'dan mezun olan Ali Başak Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucuları arasında yer alıyor.

Ali Başak Karatay son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyordu.