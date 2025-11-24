Konyaspor'un Antalyaspor'u konuk ettiği müsabaka 0-0'lık eşitlikle bitti

Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u konuk ettiği müsabaka 0-0'lık eşitlikle bitti.Abone ol
Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u ağırladı.
Mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla puanını 15 yapan Konyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Trabzonspor deplasmanına gidecek.
15 puanda kalan Antalyaspor ise Göztepe'yi konuk edecek.
KONYASPOR: 0 - ANTALYASPOR: 0
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Ogün Kamacı
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jin Ho, Stefanescu (Dk. 68 Melih Bostan), Melih İbrahimoğlu, Bardhi (Dk. 90+1 Pedrinho), Muleka (Dk. 80 Bjorlo), Umut Nayir
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 80 Giannetti), Hüseyin Türkmen, Paal (Dk. 86 Cvancara), Ceesay, Saric (Dk. 46 Soner Dikmen), Van de Streek (Dk. 60 Poyraz Efe Yıldırım), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Samet Karakoç), Storm, Boli
Sarı kart: Dk. 64 Umut Nayir (Konyaspor), Dk. 83 Storm, Dk. 90+5 Soner Dikmen (Antalyaspor)