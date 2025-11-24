BIST 10.888
DOLAR 42,42
EURO 48,92
ALTIN 5.631,59
HABER /  SPOR

Konyaspor'un Antalyaspor'u konuk ettiği müsabaka 0-0'lık eşitlikle bitti

Konyaspor'un Antalyaspor'u konuk ettiği müsabaka 0-0'lık eşitlikle bitti

Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u konuk ettiği müsabaka 0-0'lık eşitlikle bitti.

Abone ol

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u ağırladı.

Mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla puanını 15 yapan Konyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Trabzonspor deplasmanına gidecek.

15 puanda kalan Antalyaspor ise Göztepe'yi konuk edecek.

KONYASPOR: 0 - ANTALYASPOR: 0

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Ogün Kamacı

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jin Ho, Stefanescu (Dk. 68 Melih Bostan), Melih İbrahimoğlu, Bardhi (Dk. 90+1 Pedrinho), Muleka (Dk. 80 Bjorlo), Umut Nayir

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 80 Giannetti), Hüseyin Türkmen, Paal (Dk. 86 Cvancara), Ceesay, Saric (Dk. 46 Soner Dikmen), Van de Streek (Dk. 60 Poyraz Efe Yıldırım), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Samet Karakoç), Storm, Boli

Sarı kart: Dk. 64 Umut Nayir (Konyaspor), Dk. 83 Storm, Dk. 90+5 Soner Dikmen (Antalyaspor)

ÖNCEKİ HABERLER
Trump ve Şi arasında kritik görüşme
Trump ve Şi arasında kritik görüşme
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Koreli mevkidaşını gazilerle buluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Koreli mevkidaşını gazilerle buluşturdu
7 gollü çılgın maçta Trabzonspor, Başakşehir'i 90+11'de yıktı
7 gollü çılgın maçta Trabzonspor, Başakşehir'i 90+11'de yıktı
Almanya'da uçağı kaçıran yolcular piste koştu
Almanya'da uçağı kaçıran yolcular piste koştu
Visca maça devam edemedi! VAR'dan kırmızı kart çıktı
Visca maça devam edemedi! VAR'dan kırmızı kart çıktı
Kremlin ABD’nin barış planını kısmen uygun buldu
Kremlin ABD’nin barış planını kısmen uygun buldu
Türkiye ile Güney Kore arasında 3 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Güney Kore arasında 3 anlaşma imzalandı
Tokat'ta 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Tokat'ta 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
23 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
23 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan İletişim Başkanı Duran'a ziyaret
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan İletişim Başkanı Duran'a ziyaret
TBMM: Heyet İmralı’yı ziyaret etti, Olumlu sonuçlar alındı
TBMM: Heyet İmralı’yı ziyaret etti, Olumlu sonuçlar alındı