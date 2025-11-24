Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Koreli mevkidaşını gazilerle buluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile eşi Kim Hye-kyung onuruna yemek verdi. Yemeğe Kore gazileri de katıldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’u Beştepe’de resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile eşi Kim Hye-kyung için Beştepe’de bir akşam yemeği düzenledi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin önemine dikkat çekilen yemekte samimi bir atmosfer hâkimdi.

KORE GAZİLERİ İLE SOHBET ETTİLER

Yemeğe Türkiye’nin Kore Savaşı gazileri de davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan ve Güney Kore heyeti, gazilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Gaziler için bu buluşma, iki ülke arasındaki tarihsel bağın güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.