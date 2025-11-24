BIST 10.888
DOLAR 42,42
EURO 48,92
ALTIN 5.631,59
Motosikletin çarptığı öğretmen, hayatını kaybetti

Motosikletin çarptığı öğretmen, hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Gülşen Tınas, M.K.Ç. yönetimindeki motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Tınas yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsünün de hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde motosikletin çarptığı öğretmen yaşamını yitirdi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.K.Ç. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen Tınas'a (56) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tınas ve motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki Gazipaşa İlkokulu'nda öğretmen olduğu öğrenilen Tınas, kurtarılamadı.

