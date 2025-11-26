BIST 10.915
DOLAR 42,45
EURO 49,18
ALTIN 5.679,89
HABER /  EKONOMİ

Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 807 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 799 bin lira, en yüksek 5 milyon 820 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 807 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 780 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 713 milyon 631 bin 114,66 lira, işlem miktarı ise 645,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 957 milyon 843 bin 936,44 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

