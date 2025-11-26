Binlerce mahkumu ilgilendiriyor! 11. yargı paketi Meclis'e sunuluyor

Uzun süredir hazırlıkları süren 11. yargı paketi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak ve Covid düzenlemesi dahil olmak üzere birçok alanda kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Düzenlemeyle 50 binden fazla mahkuma koşullu salıverme imkânı getirilecek, organize suç örgütlerine, magandalığa ve bilişim suçlarına yönelik cezalar ağırlaştırılacak.

Uzun süredir beklenilen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin düzenlemeler artık sona geldi. Koronavirüs düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak.

50 BİNDEN FAZLA MAHKUMU İLGİLENİYOR

Covid düzenlemesinden 50-55 bin mahkumun yararlanmasını bekleniyor.

31 Temmuz 2023’den önce hükmü kesinleşmiş olanlara tanınan hakların hüküm kesinleşmesi yerine 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleme tarihi dikkate alınarak koşullu salı verme hakkından yararlanmaları öngörülüyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan paketin detaylarına göre, suçla ve suçlularla mücadelede cezaların caydırıcılığının artırılması hedefleniyor.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE MAGANDALIĞA AĞIR CEZALAR

Paketle birlikte, 18 yaşından küçük çocukları suça karıştıran organize suç örgütlerine yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Silahlı çetelerin, 18 yaşın altındakileri suç aracı olarak kullanması durumunda örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Toplu alanlarda havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik cezalar da artırılıyor. Bu suçu işleyenlere 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor.

Ayrıca, trafikte "yol kesme" eylemi tek başına bir suç olarak tanımlanıyor. Bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Taksirle yaralama suçunda ise basit halde ceza 2 yıla, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olunması durumunda ise 5 yıla kadar hapis cezası olarak düzenleniyor.

BİLİŞİM SUÇLARINA KARŞI YENİ ÖNLEMLER

11. Yargı Paketi, bilişim suçlarıyla mücadeleye yönelik yeni tedbirler de getiriyor. Buna göre, fotoğraf, yüz tanıma, parmak izi veya çipli kimlik kartı gibi biyometrik doğrulama yöntemleri olmadan banka hesabı açılamayacak. Şüpheli durumlarda ilgili banka hesabı 48 saate kadar askıya alınabilecek.

Ayrıca, bir kişi adına alınabilecek GSM hat sayısına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bir sınırlama getirilecek. Belirlenen sınıra uymayan kişilere ve operatörlere cezai işlem uygulanacak.

İNFAZ REJİMİNDE DÜZENLEME

Pakette, infaz rejimine ilişkin de bir düzenleme yer alıyor. "Tam akıl hastası" olan hükümlülerin, belirli bir süre sağlık kurumunda tutulmadan salıverilmesinin önüne geçilecek.