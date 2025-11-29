Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi 3-1 kazandı.
Konyaspor, mücadelenin 17'nci dakikasında Okay Yokuşlu'nun kendi ağlarına gönderdiği golle 1-0 öne geçti.
Trabzonspor 43'te Onuachu'nun penaltı golüyle skoru dengeledi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan bordo-mavili ekip, 50'de Onuachu ve 56'da Muçi'nin attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, 31 puana yükseldi. Konyaspor ise 15 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.