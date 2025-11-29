BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti

Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi 3-1 kazandı.

Konyaspor, mücadelenin 17'nci dakikasında Okay Yokuşlu'nun kendi ağlarına gönderdiği golle 1-0 öne geçti.

Trabzonspor 43'te Onuachu'nun penaltı golüyle skoru dengeledi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan bordo-mavili ekip, 50'de Onuachu ve 56'da Muçi'nin attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 31 puana yükseldi. Konyaspor ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem: GSM hatları kesilecek, hesaplar askıya alınacak
Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem: GSM hatları kesilecek, hesaplar askıya alınacak
Süper Lig'de bir veda daha! Görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 11 oldu
Süper Lig'de bir veda daha! Görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 11 oldu
Özgür Özel yeniden CHP'nin Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP'nin Genel Başkanı seçildi
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
Sağlık Bakanı Memişoğlu önemli açıklamalarda bulundu: "Türkiye'de şu an randevu sorunu yok"
Sağlık Bakanı Memişoğlu önemli açıklamalarda bulundu: "Türkiye'de şu an randevu sorunu yok"
Milyonları ilgilendiren çağrı! Asgari ücret kişiden kişiye değişecek mi?
Milyonları ilgilendiren çağrı! Asgari ücret kişiden kişiye değişecek mi?
Osimhen gemileri yaktı! Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'tan olay istek
Osimhen gemileri yaktı! Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'tan olay istek
ABD Başkanı Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının kapatılacağını açıkladı
ABD Başkanı Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının kapatılacağını açıkladı
Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Neslinur'a veda
Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Neslinur'a veda
İzmir'i sağanak vurdu! Çeşme'nin haline bakın
İzmir'i sağanak vurdu! Çeşme'nin haline bakın
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği! Yarın İran'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği! Yarın İran'ı ziyaret edecek
Papa 14. Leo'nun İznik ayinine tepki yağıyor! MHP'den çarpıcı sözler
Papa 14. Leo'nun İznik ayinine tepki yağıyor! MHP'den çarpıcı sözler