BIST 11.086
DOLAR 42,44
EURO 49,56
ALTIN 5.756,69
HABER /  GÜNCEL

Rusya ABD'nin barış taslağındaki bazı önerileri kabul etti

Rusya ABD'nin barış taslağındaki bazı önerileri kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile görüşmesinin ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in bazı önerileri kabul ettiğini, anlaşma için ABD ile görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını söyledi.

Abone ol

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulması için çabalar ve görüşmeler sürüyor. Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile görüştü. Görüşmenin ardından Kremlin'den açıklama geldi.

SINIR KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILAMADI

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, görüşmeyi "oldukça faydalı ve yapıcı" olarak nitelediğini ancak topraklar konusunda bir uzlaşmaya varılamadığını hatırlattı.

RUSYA BAZI ÖNERİLERİ KABUL ETTİ

Putin’in, ABD’nin önerilerini reddettiğine yönelik soruyu cevaplayan Peskov, "Bu doğru değil. "Dün ilk kez doğrudan görüş alışverişi yapıldı. Bazı öneriler kabul edildi, bazılarının ise kabul edilemeyeceği vurgulandı. Bu, bir anlaşmaya varmak için normal çalışma süreci" ifadelerini kullandı. Peskov, "ABD’nin Ukrayna Savaşını sona erdirmeyi amaçlayan bazı önerileri kabul etti ve Rusya bir anlaşmaya varmak için ABD’li müzakerecilerle görüşmeye hazır" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Bulgaristan-Romanya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Bulgaristan-Romanya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Bakan Ersoy: Yurt dışına ihraç edilen dizileri destekleyeceğiz
Bakan Ersoy: Yurt dışına ihraç edilen dizileri destekleyeceğiz
Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftara 1 yıl men
Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftara 1 yıl men
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "teşekkür" paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "teşekkür" paylaşımı
BBP Genel Başkanı Destici "adaletli olan budur" dedi asgari ücret için rakam verdi
BBP Genel Başkanı Destici "adaletli olan budur" dedi asgari ücret için rakam verdi
Yeni Citroen E-C3 Aircros'un uzun menzil versiyon Türkiye'de satışa sunuldu
Yeni Citroen E-C3 Aircros'un uzun menzil versiyon Türkiye'de satışa sunuldu
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: Gökhan Gönül dahil 12 şüpheli adliyede
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: Gökhan Gönül dahil 12 şüpheli adliyede
Gazze'de görev yapan Faslı cerrah: "Ameliyat için bekleyen 50 bin hasta var"
Gazze'de görev yapan Faslı cerrah: "Ameliyat için bekleyen 50 bin hasta var"
Gaziantep'te çocuklarını görmeye giden adam dehşet saçtı!
Gaziantep'te çocuklarını görmeye giden adam dehşet saçtı!
Hasan Can Kaya'nın zor anları! Taksiciden gelen itiraf sonrası bakın ne yaptı
Hasan Can Kaya'nın zor anları! Taksiciden gelen itiraf sonrası bakın ne yaptı
Egemen Bağış, Avrupa için Türkiye'nin önemine değindi
Egemen Bağış, Avrupa için Türkiye'nin önemine değindi
Arda Güler'in performansı düştü İspanyol basınının hedefi oldu
Arda Güler'in performansı düştü İspanyol basınının hedefi oldu