Rusya ABD'nin barış taslağındaki bazı önerileri kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile görüşmesinin ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in bazı önerileri kabul ettiğini, anlaşma için ABD ile görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulması için çabalar ve görüşmeler sürüyor. Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile görüştü. Görüşmenin ardından Kremlin'den açıklama geldi.

SINIR KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILAMADI

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, görüşmeyi "oldukça faydalı ve yapıcı" olarak nitelediğini ancak topraklar konusunda bir uzlaşmaya varılamadığını hatırlattı.

RUSYA BAZI ÖNERİLERİ KABUL ETTİ

Putin’in, ABD’nin önerilerini reddettiğine yönelik soruyu cevaplayan Peskov, "Bu doğru değil. "Dün ilk kez doğrudan görüş alışverişi yapıldı. Bazı öneriler kabul edildi, bazılarının ise kabul edilemeyeceği vurgulandı. Bu, bir anlaşmaya varmak için normal çalışma süreci" ifadelerini kullandı. Peskov, "ABD’nin Ukrayna Savaşını sona erdirmeyi amaçlayan bazı önerileri kabul etti ve Rusya bir anlaşmaya varmak için ABD’li müzakerecilerle görüşmeye hazır" dedi.