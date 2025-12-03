Egemen Bağış, Avrupa için Türkiye'nin önemine değindi

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye'yi dışlayan bir AB, kendi güvenlik ve geleceğini dışlar." dedi.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Düzeyli Danışma Konseyi Üyeliği görevini de sürdüren Bağış, Londra merkezli uluslararası basın yayın kuruluşu "The Economist Group" bünyesinde faaliyet yürüten "Economist Impact" tarafından "Dönüştürücü bir Avrupa'da birlik, istikrar ve inovasyon" temasıyla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb’de düzenlenen "İkinci Yıllık Hırvatistan Zirvesi"ne katıldı.

Zirve kapsamında düzenlenen "Daha Güçlü ve Daha Birleşik bir Avrupa İnşa Etmek" başlıklı panelde konuşan Bağış, Avrupa'nın karşılaştığı mevcut sınamalar ışığında barış ve istikrarın değerinin daha iyi anlaşıldığını ve birlikte hareket etmenin artık stratejik hedefin ötesinde acil bir gereklilik haline geldiğini ifade etti.

Özellikle Güneydoğu Avrupa'nın çeşitli güvenlik riskleri ve sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirten Bağış, AB ve NATO bünyesindeki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini, devletler, kurumlar ve halklar arasındaki güven duygusunun pekiştirilmesiyle, hareket etme pratiğinin yalnızca belirli politikalarla değil ortak bir amaçla sağlanabileceğini aktardı.

Bağış, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılığını ve savunma sanayisindeki eksiklikleri gösterdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kovid-19 pandemisi arz-tedarik zincirlerindeki kırılganlığı ortaya çıkardı. Mülteci hareketleri gibi birtakım küresel dinamikler halen belirsizlikler yaratmakta. Gazze'de devam eden trajediye karşı Avrupa'dan verilen tepkiler arasındaki farklılıklar dış politikada mündemiç derin ahlaki bölünmüşlükleri gösterdi. Tüm bu gelişmeler ışığında Avrupa güvenliğinin AB üyesi olanlar ve olmayanlar arasındaki mesafeyi ortadan kaldıracak yeni bir vizyona ihtiyacı var. NATO müttefiki, AB'nin stratejik ortağı ve gelecekteki bir üyesi olan Türkiye, Avrupa güvenliğine elinden gelen her türlü katkıyı sağlamaya hazır."

Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacının Türkiye'nin AB'ye olan ihtiyacından çok daha fazla olduğunu aktaran Bağış, "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci, dünyanın en büyük dokuzuncu ordusuna sahip. Dünyanın önde gelen 100 savunma şirketinden 5'i Türk. Türkiye'nin geçen yılki savunma sanayi ihracatı 8 milyar doları geçti ve bu yıl da 10 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye'yi dışlayan bir AB, kendi güvenlik ve geleceğini dışlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bağış, Türkiye'nin Avrupa'nın komşusu değil, bugününün ve geleceğinin bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş da programda hazır bulundu.