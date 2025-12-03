Sakaryaspor Kulübü yeniden seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor

Sakaryaspor Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul yapılacak.Abone ol
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 19 Aralık Cuma günü saat 14.00'te Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Aralık Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir." denildi.
Sakaryaspor Kulübünde 8 Haziran'da yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa Muhammet Kıratlı getirilmişti.
Ekim ayında gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda ise kulüp başkanlığına aday çıkmaması üzerine mevcut başkan Kıratlı ve yönetimiyle devam etme kararı verilmişti.
Kıratlı, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini bildirmişti.