Derbi sonrası güncellendi! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 14. hafta maçlarıyla devam etti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kadıköy'de kozlarını paylaştığı haftada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Dev derbi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Karagümrük deplasmanından 2-0'lık zaferle döndü. Trabzonspor ise Konyaspor'u ağırladığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Galatasaray, 33 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 32 puanla ikinci sırada yer aldı ve takibine devam etti.