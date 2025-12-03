Derbi sonrası güncellendi! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin berabere bitmesinin ardından tahminler güncellendi.
Trendyol Süper Lig'de heyecan, 14. hafta maçlarıyla devam etti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kadıköy'de kozlarını paylaştığı haftada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Dev derbi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Karagümrük deplasmanından 2-0'lık zaferle döndü. Trabzonspor ise Konyaspor'u ağırladığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Galatasaray, 33 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 32 puanla ikinci sırada yer aldı ve takibine devam etti.
Haftanın kazananı Trabzonspor ve Beşiktaş
Bu hafta 3 puandan fazlasını kazanan takımlar ise Trabzonspor ve Beşiktaş oldu. Bordo-mavililer 31 puanla üçüncü sırada yer aldı ve rakipleriyle arasındaki puan farkını eritmeyi başardı. Beşiktaş da 24 puanla altıncı sırada yer alarak zirve yarışına yaklaştı.
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de 2025/26 sezonunun şampiyonunu belirledi.
Şampiyonluk tahmini
Galatasaray'ın geride kalan üç sezonda olduğu gibi 2025/26 sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyeceği öngörüldü. Sarı-kırmızılıların sezonu 83 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 63.4 olduğu ifade edildi.