Baklava kutusunda rüşvet iddiası! Mahkemede savunma yaptı "boşluğuma geldi" dedi

Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanması devam ediyor.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görünen davanın duruşmasının ikinci gününde, Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı öne sürülen eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıkların savunmalarının alınmasıyla süren duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Emin Tüter, suçlamaları kabul etmediğini, rüşvet için kimseden talimat almadığını, talimat vermediğini ileri sürdü.

Belediyeden rüşvet alındığı iddialarını savcılık ifadesinde öğrendiğini öne süren Tüter, davanın medyatik olduğunu ve günah keçisi seçildiğini iddia etti.

"Parayı almam boşluğuma geldi"

Mahkeme heyeti başkanının görüntü kayıtlarında siyah çanta içerisinde para alması ve "Ne kadar var", "Kimseye bir şey deme", "Adam gitsin bakarız" sözleriyle neyi kastettiğini sorması üzerine Tüter, şunları kaydetti:

"Komisyon adı altında kimseden para almadım. Sürekli Cengiz C. beni arayıp 'Komisyonu vereyim' diyordu, ben de geçiştiriyordum. Otel ortaklığı için kimseye bir şey söylememesini istedim, bana verdiği çantada ne kadar para olduğunu bilmiyordum, çantayı kapının arkasına koydum. Parayı almam boşluğuma geldi, almış bulundum. Cengiz odadan çıktıktan hemen sonra kumpas olduğunu düşündüm, hemen arkasından gittim ama bulamadım. Zaten sonra polis içeri girdi. 'Adam gitsin bakarız' dememden kasıt ise müfettiş gitsin bakarız demek istedim ama hiçbir zaman komisyon için Cengiz C'yi aramadım."

Mahkeme heyeti başkanının, "Belediye makamında 'komisyon' adı altında size para verilmesinin amacı ne? sorusuna ise Tüter, kendisine kumpas kurulduğunu ve o nedenle paranın kendisine verildiğini savundu.

İlçedeki bir eğlence mekanına yüksek sesle müzik çalınmasıyla ilgili Kabahatler Kanunu ile ilgili ceza uygulandığını belirten Tüter, bunun için kimseden para almadığını savundu.

Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanının, Tüter'e yasal bir konuşma için ceza kesilen işletme sahiplerini arayıp neden FaceTime uygulaması üzerinden görüşmek istediği sorusuna cevaben ise Tüter, "Telefonlarım dinleniyor diye öyle söyledim. Belediyeyle alakalı son günlerde çok konuşmalar vardı, ben de çekiniyordum. O gün telefondan konuşamadım, FaceTime üzerinden aradım, konuştum. Ceza kestik diye arkadaşlara haber verdim." ifadelerini kullandı.

Kendisine verilen alkol şişeleriyle ilgili Tüter, şoförünün düğünü olduğunu, ekonomik durumunun olmadığı için de bunun düğün hediyesi olarak kendisine gönderildiğini ileri sürdü.

"Kara'nın yeğeninin rüşvet aldığını duydum"

Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün rüşvet aldığını duyduğunu belirten Tüter, "Alınan paralarla ilgili bir bilgim yok, iskan ve imar yetkim yok. Hüseyin Cem Gül'ün para aldığını çok duydum, kahvede okey oynanırken, berberde her yerde konuşuluyordu ama ben bir şey görmedim." dedi.

Mahkeme heyeti başkanı, çelişkili ifadesi üzerine Tüter'e, sanıklardan Hüseyin Cem Gül'ün rüşvet aldığını duyduğu halde işlem yapıp yapmadığı, belediye başkanı olduğu sırada Niyazi Nefi Kara'ya söyleyip söylemediğini sorması üzerine, bununla ilgili işlem yapmadığını ve kimseye bir şey söylemediğini ifade etti.

Heyet başkanının, bir otelin kaçak 18 odasıyla ilgili belediye ile organik bağı olmayan, Kara'nın yeğeni olan Hüseyin Cem Gül'ü neden aradığına dair sorusu üzerine ise Tüter, otelin inşaatını yapan müteahhitti tanıdığı için aradığını öne sürdü.

Duruşmada, diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.