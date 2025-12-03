Yeni Citroen E-C3 Aircros'un uzun menzil versiyon Türkiye'de satışa sunuldu

Otomotiv dünyasının, ismi konforla özdeşleşen markası Citroën, yeni ë-C3 Aircross modelinin 54 kWh batarya kapasitesi ile WLTP verilerine göre ortalama 399 km menzil sunan “Uzun Menzil” versiyonunu Türkiye’de 1 milyon 704 bin TL fiyat ile satışa sundu.

Mayıs ayı sonunda “Standart Menzil” seçeneği ile ülkemizde tüketicilerle buluşan yeni ë-C3 Aircross, dışarıdan daha güçlü, aynı zamanda daha şık bir SUV silüeti ile kaslı ve güçlü bir görünüme sahip. Max donanımlı versiyonu ile yollara çıkan 4,39 metre uzunluğa sahip yeni ë-C3 Aircross “Uzun Menzil”, Türkiye’deki kullanıcılara daha uzun mesafeli mobilite ile birlikte ferah bir araç içi konfor deneyimi vadediyor.

Yenilikçi ve yüksek teknolojili modelleriyle otomotiv tarihinin en köklü üreticilerinden olan Citroën, B-SUV segmentindeki yüzde 100 elektrikli modeli yeni ë-C3 Aircross’un “Uzun Menzil” versiyonunu tüketicilerle buluşturdu. Ortalama 399 km menzil sunan ë-C3 Aircross “Uzun Menzil” versiyonu, 54 kWh batarya kapasitesi ve 16,1 kWh/100 km karma tüketimi ile son derece verimli bir elektrikli sürüş deneyimi sağlıyor. Türkiye’de yüksek seviye konfor özelliklerine sahip Max donanım seviyesi ile sunulan yeni ë-C3 Aircross “Uzun Menzil” versiyonu, 1 milyon 704 bin TL fiyatıyla segmentindeki iddiasını yukarıya taşıyor.

Elektrikli mobiliteyi konforla birleştiriyor

Yeni B-SUV, Citroën tarafından elektrikli çözümlere uygun olarak tasarlanan ë-C3 hatchback ile aynı Akıllı Otomobil Platformu’nu paylaşıyor. Citroën yeni ë-C3 Aircross modelini “Standart Menzil” ve “Uzun Menzil” olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle birlikte sunuyor. Bu sınıftaki müşterilerin sürüş alışkanlıklarına mükemmel uyum sağlayan yeni elektrikli “Uzun Menzil” versiyon, 54 kWh LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi ile birlikte 83 kW/113 HP gücünde bir motora sahip. Bu teknoloji, yeni C3 Aircross’un performanslı ve konforlu (399 km ortalama menzil) bir deneyim sunmasının yanı sıra son derece rekabetçi bir fiyat ile mükemmel bir dengeye sahip olmasını sağlıyor. Motor ve tam otomatik şanzıman, anlık olarak kullanıma hazır tork sayesinde doğrusal bir hızlanma performansı ve 143 km/sa maksimum sürat imkânı sunuyor. Tamamen elektrikli ë-C3 Aircross, günlük trafiğe uyum sağlamak üzere gereken tüm performans ihtiyaçlarını hızlıca karşılıyor.

Yeni ë-C3 Aircross “Uzun Menzil” versiyonu, özellikle şarj konusunda kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Standart olarak sunulan Mod 3 kablo, hem evde hem de halka açık noktalarda şarj kolaylığı sağlıyor:

Standart AC şarj ile %20‘den %80’e şarj, 7 kW ile yaklaşık 5 saat 5 dakika sürerken; 11 kW ile yaklaşık 3 saat 25 dakika sürüyor.

100 kW DC hızlı şarj teknolojisi ile %20’den %80’e şarj 28 dakika sürüyor.

Üstün konfor özellikleriyle donatılan Max donanım seviyesi!

Max donanım seviyesi ile satışa sunulan yeni ë-C3 Aircross “Uzun Menzil” versiyonunu; 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, ön LED farlar, ön sis farları, Citroën Advanced Comfort® süspansiyon, Citroën Advanced Comfort® TEP/kumaş koltuklar, iki tonlu gövde rengi, akıllı telefon ekran yansıtma özelliğine sahip 10,25 inçlik renkli dokunmatik ekran, elektrikli katlanır ve ısıtmalı yan aynalar, 3D navigasyon, kablosuz şarj, elektrokrom dikiz aynası, elektrikli park freni, akıllı uzun far asistanı, aktif güvenlik fren sistemi, yeni Citroën Head-Up gösterge, otomatik farlar, ön ve arka park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi, hız sabitleyici/sınırlayıcı ve 6 adet hava yastığı sunuluyor. Ayrıca metalik gövde rengi ve 11 kW dahili şarj cihazı (OBC) opsiyonu bulunuyor.