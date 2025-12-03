Gaziantep'te çocuklarını görmeye giden adam dehşet saçtı!

Gaziantep'te eski eşini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı. Zanlının aynı bıçakla kendisini de yaraladığı ve ardından kaçtığı ortaya çıktı.Abone ol
Şehitkamil ilçesinde çocuklarını görmeye giden İbrahim Halil C. (28) ile eski eşi Şerife G. (32) arasında tartışma çıktı. İbrahim Halil C, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eski eşini bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerinde giden polis ve sağlık ekipleri, Şerife G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Aynı bıçakla kendisini yaralayan ve olay yerinden kaçan İbrahim Halil C, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.