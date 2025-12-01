BIST 10.899
Yıl sonuna özel bomba kampanya! "0" Peşinatla Togg fırsatı

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg, Aralık ayına damga vuracak kampanyasını resmen başlattı. Hem bireysel hem kurumsal müşteriler için geçerli olan fırsatlarla T10X ve yeni T10F modelleri, adeta “sıfır liraya” sahip olunabilir hale geldi. Özellikle şirketler, yüksek limitli ve uzun vadeli kredi sayesinde araç bedelini tamamen kredilendirip peşinat ödemeden Togg sahibi olabilecek. İşte detaylar...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Aralık ayına özel, sınırlı sayıdaki araçta uygulayacağı yeni kampanyasını duyurdu.

Kurumsal müşterilere 0 peşinat

Kurumsal alımlarda T10F ve T10X’in üst versiyonları için 1 milyon TL’ye kadar 12 ay %0 faiz, 1.9 milyon TL’ye kadar 48 ay %2,63 faiz fırsatı sunuluyor.

Aylık ödemeler 71-83 bin TL bandında kalırken, şirketler gider yazma avantajıyla uzun vadede ciddi kâr bile elde edebiliyor.

Bireyselde de rekor avantaj

T10F V1-V2 → 1 milyon TL, 12 ay %0 faiz → aylık sadece 83.334 TL

T10F 4More → 1 milyon TL, 12 ay %0 faiz → aylık 83.334 TL

T10X modellerinde de 800 bin-1 milyon TL arası 12 ay %0 faiz seçeneği mevcut.

